HONOR 200 Lite 5G in offerta su Amazon: è il nuovo MINIMO

HONOR 200 Lite è uno degli smartphone più interessanti da prendere in questo momento per chi ha un budget inferiore ai 250 euro ed è alla ricerca di un modello completo e con un buon rapporto qualità/prezzo da comprare su Amazon. Grazie all’offerta in corso e al coupon da 20 euro da riscattare direttamente nella pagina del prodotto, HONOR 200 Lite è ora acquistabile al prezzo scontato di 229 euro, con possibilità di scegliere tra più colorazioni. Si tratta di un nuovo minimo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200 Lite: ora il prezzo è giusto

La scheda tecnica di HONOR 200 Lite comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 6080, con possibilità di utilizzare il 5G. Lo smarpthone ha 8 GB di RAM, 256 GB di storage e può contare anche su di una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 35 W.

C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed è disponibile con Android 14 con MagicOS. Tra le specifiche troviamo anche un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon e il codice coupon da 20 euro, da riscattare direttamente in pagina, è ora possibile acquistare HONOR 200 Lite al prezzo scontato di 229 euro. Lo smartphone è disponibile in sconto in tre diverse colorazioni. Per accedere alla promozione e completare l’acquisto del dispositivo basta premere sul box qui di sotto.