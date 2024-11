HONOR 200 Lite 5G in offerta a meno di 200€ con il Black Friday di Amazon

HONOR 200 Lite è sempre più interessante: con la nuova offerta Amazon del Black Friday, infatti, lo smartphone di HONOR è ora disponibile al prezzo scontato di 189 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Si tratta del nuovo minimo per lo smartphone su Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200 Lite: un low cost 5G da prendere subito

La scheda tecnica di HONOR 200 Lite comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 6080 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 35 W.

Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel, e include il supporto Dual SIM e un sensore di impronte digitali laterale oltre al chip NFC. Il sistema operativo è Android 14. HONOR 200 Lite è uno dei modelli più completi e interessanti della fascia sotto i 200 euro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 Lite con un prezzo scontato di 189 euro. Per sfruttare subito l’offerta, disponibile per tre diverse colorazioni, basta premere sul box riportato qui di sotto. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma di buona qualità, con una scheda tecnica completa e senza particolari punti deboli.