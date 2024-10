HONOR 200 Lite 5G (8/256GB) su eBay al prezzo più basso del web

Se fai veloce oggi puoi portarti a casa uno smartphone dalle prestazioni eccellenti, con fotocamera professionale per scatti stupendi, a un prezzo notevolmente più basso. Stiamo parlando del mitico HONOR 200 Lite 5G da 256 GB che ora su eBay puoi avere a soli 199,49 euro, invece che 279,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale TECHWEEK24 al momento del pagamento.

Su eBay non viene segnalato ma il prezzo di listino è quello che vedi sopra e lo puoi visualizzare anche nello store ufficiale di HONOR. Questo vuol dire che oggi potrai risparmiare la bellezza di oltre 80 euro e questo sconto porta il prezzo al più basso del Web. È chiaro che andrà a ruba e quindi devi essere rapido.

HONOR 200 Lite 5G: foto super e prezzo basso

La straordinaria fotocamera posteriore da 108 MP di HONOR 200 Lite 5G è uno dei suoi punti di forza. Ti permetterà di scattare foto eccezionali in qualunque condizione di luce. Ha uno zoom ottico fino a 10x e una fotocamera anteriore per selfie da 50 MP.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 6080 con scheda grafica Mali-G57 MC2, 8 GB di RAM e memoria interna da 256 GB. Possiede un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici, pesa circa 166 grammi e ha uno spessore di appena 6,78 mm risultando estremamente maneggevole. È dotato del sistema operativo MagicOS 8.0 con interfaccia basata su Android 14. Possiede una batteria con capacità da 4500 mAh e caricabatterie HONOR SuperCharge in dotazione da 35 W.

Un vero affare dunque da non perdere per nessuna ragione. Perciò prima che tutto finisca fiondati su eBay e acquista il tuo HONOR 200 Lite 5G da 256 GB a soli 199,49 euro, invece che 279,90 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice promozionale TECHWEEK24 al momento del pagamento. E se completi subito il tuo ordine lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza nemmeno pagare la spedizione.