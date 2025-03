HONOR 200 in offerta al minimo storico: è lui il mid-range da scegliere (12/512 GB)

HONOR 200 cala di prezzo e si conferma, sempre di più, come la scelta giusta per chi è alla ricerca di un mid-range completo e di qualità. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK25, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di HONOR con un prezzo scontato di 312 euro. C’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto in 3 rate. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia ed è disponibile tramite il box qui di sotto.

HONOR 200: la scheda tecnica

La scheda tecnica di HONOR 200 comprende un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 che viene affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di storage. Spazio anche per una batteria da 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo smartphone ha un ottimo comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore, che lo rende uno dei migliori cameraphone di fascia media disponibili sul mercato in questo momento. Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone è Dual SIM, ha il chip NFC e include un sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK25 è ora possibile acquistare HONOR 200 12/512 GB al prezzo scontato di 312 euro, con anche l’opzione per il pagamento in 3 rate. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Il codice sconto, infatti, è utilizzabile fino al 2 marzo.