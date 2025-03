HONOR 200 in offerta a meno di 300€: è il mid-range da prendere (12/512 GB)

HONOR 200 è, sempre di più, lo smartphone da prendere a meno di 300 euro. Il mid-range, infatti, è protagonista di una nuova offerta eBay e, grazie al codice sconto PSPRMAR25, è ora acquistabile al prezzo scontato di 297 euro. L’offerta in questione riguarda la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia e il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200: un affare nella fascia media

La scheda tecnica di HONOR 200 comprende un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Ci sono anche 12 GB di RAM e 512 GB di storage e lo smartphone può contare su di una batteria da 5.200 mAh con anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 W.

Uno dei punti di forza di HONOR 200 è il comparto fotografico, composto da un sensore principale e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel oltre che da un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone ha un sensore di impronte sotto al display, il chip NFC e può contare sul sistema operativo Android 15.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR25, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare HONOR 200 12/512 GB al prezzo scontato di 297 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi e lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. La promo è accessibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo.