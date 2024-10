HONOR 200 in offerta a 349€ su Amazon: è il nuovo minimo

HONOR 200 si sta ritagliando, sempre di più, uno spazio da protagonista sul mercato, con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato e prestazioni in grado di tenere testa ai top di gamma, anche dal punto di vista fotografico. Sfruttando la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il mid-range di HONOR con un prezzo scontato di 349 euro, scegliendo la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

In sconto, però, c’è anche la versione 12/512 GB, ora proposta a 399 euro. Per gli utenti Amazon selezionati, lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e porta il mid-range di HONRO al suo minimo storico.

HONOR 200: un affare nella fascia media

La scheda tecnica di HONOR 200 include il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, una garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il SoC è affiancato da 8/12 GB di RAM e da 256/512 GB di storage.

Tra le specifiche tecniche del mid-range troviamo anche una batteria da 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W oltre che una tripla fotocamera posteriore, con anche un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2,5x. Lo smartphone ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+. Il sistema operativo è Android 14.

