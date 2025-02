HONOR 200: a meno di 350€ su Amazon è il mid-range da prendere oggi

HONOR 200 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo mid-range. Lo smartphone di HONOR, nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, è ora disponibile su Amazon al prezzo scontato di 349 euro, diventando sempre di più il best buy della fascia media. L’offerta è accessibile per tutte e tre le colorazioni, grazie a un coupon da 20 euro da applicare in pagina, spuntando l’apposita casella prima di aggiungere lo smartphone al carrello.

HONOR 200: la scheda tecnica del mid-range

Grazie a una scheda tecnica completa e senza punti deboli, HONOR 200 è oggi un vero e proprio best buy nella fascia media. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 affiancato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Lo smarpthone ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a una tripla fotocamera posteriore, arricchita da un sensore principale 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 12/512 GB al prezzo scontato di 349 euro. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e spuntare il coupon da 20 euro disponibile in pagina, prima di aggiungere lo smartphone al carrello. L’offerta è valida per tutte e tre le colorazioni del mid-range di HONOR.