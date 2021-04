Honor Play 20 è stato lanciato in Cina in queste ore; il device presenta un display da 6,5 ​​pollici, un processore Unisoc T610 e una grande e capiente batteria da ben 5.000 mAh.

Honor 20 Play: era nell’aria da un po’ di tempo

L’ex sub brand di Huawei ha silenziosamente annunciato un nuovo smartphone chiamato Honor Play 20 in Cina. Il design dello smartphone suggerisce che potrebbe essere il telefono KOZ-AL00 4G LTE che è stato recentemente certificato dall’autorità cinese TENAA. Il telefono a basso budget è arrivato con un prezzo di partenza di 899 Yuan (~ $ 138) sul mercato interno.

Specifiche e caratteristiche e tecniche

L’Honor Play 20 ha un pannello LCD IPS da 6,5 ​​pollici che supporta una risoluzione HD + di 720 x 1600 pixel. Il display con tacca a goccia offre un rapporto schermo-corpo dell’89,3 percento. Il telefono trae energia dal chipset Unisoc Tiger T610 da 12 miliardi che include 2 core Cortex A75 con clock a 1,8 GHz e 6 core Cortex A55 che funzionano a 1,8 GHz insieme alla GPU Mali G52 con velocità di clock di 614,4 MHz.

Il Play 20 viene fornito con un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Per ulteriore spazio di archiviazione, il termianle offre uno slot per schede microSD. Viene precaricato con il vecchio sistema operativo Android 10 che è sovrapposto alla Magic UI 4.0. Non di meno, è alimentato da una batteria da 5.000 mAh.

Nella parte anteriore è posizionata una selfiecam da 5 megapixel. Il modulo della fotocamera squadrato sul retro del dispositivo ha un flash LED, una lente principale da 13 megapixel e una per la profondità di 2 megapixel.

Prezzi e disponibilità

L’Honor Play 20 è ora in prevendita e sarà disponibile per l’acquisto tramite più rivenditori online della Cina dal 30 aprile. Le varianti di Play 20 sono:

4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione.

Il dispositivo è disponibile in più colori come Magic Night Black, Iceland White, Aurora Blue e Titanium Silver.

