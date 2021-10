Homscam T3: le true wireless a PREZZO PAZZO (-49%)

Se sei in cerca di un paio di true wireless, non puoi non optare per le Homscam T3. Super conosciute, sono persino in promozione su Amazon dove con un ribasso del 49% te le porti a casa con soli 25,49€. Praticamente le hai a metà prezzo e con le spedizioni veloci e gratuite le ricevi in men che non si dica.

Homscam T3: gli auricolari wireless che stavi cercando

Finalmente puoi dire di aver trovato le wearable che desideravi. Questi auricolari di Homscam sono veramente pazzeschi perché hanno tutto al posto giusto e soprattutto non temono la concorrenza. Sono disponibili in colorazione nera, il che gli attribuisce un aspetto finanche elegante.

Appartengono alla tipologia in ear e si adattano all'orecchio grazie a delle semplici punte in silicone morbido che però ti restituiscono un utilizzo comodissimo e una stabilità a regola d'arte. Infatti gli auricolari non si muovono neanche davanti ai movimenti più bruschi.

La musica viene riprodotta in modo eccelso per goderti ogni tipo di brano preferito. Con i microfoni integrati sfrutti queste wearable anche per effettuare le telefonate in libertà o per registrare le note audio su applicazioni come WhatsApp e Telegram.

In più ti assicuro che le puoi adoperare persino per praticare sport visto che sono certificate e resistono al sudore per non rovinarsi proprio mai. Cos'altro manca? Non una batteria portentosa che tu regala ore e ore di riproduzione grazie al case di ricarica.

Ps: sono compatibili sia con Android che con iOS.

Acquista subito le tue true wireless Homscam T3 su Amazon a soli 25,49€. Le ordini e diventano tue nel giro di uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite presso i punti di ritiro.