Sei in cerca di un paio di cuffie true wireless? Quelle prodotte da Homscam sono in offerta su Amazon a soli 21,99€. Il coupon esclusivo di 8€ rende il prezzo di listino più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Attiva il coupon per ottenere lo sconto.

Homscam: perché scegliere queste cuffie Bluetooth

Le cuffie true wireless prodotte da Homscam sono semplici ma performanti. Il loro design potrebbe ricordare i prodotti di punta di Casa Cupertino, infatti sono bianche e lineari come gli appena citati. Dalle dimensioni ridotte, poi, possono essere infilate in tasca senza problema.

Appartenenti alla tipologia In Ear, queste wearable sono sprovvisti di punte in silicone. Una volta indossate sono stabili e non danno fastidio al padiglione auricolare. Dunque l'ergonomia è ottima.

Il loro punto forte è tuttavia rappresentato dagli altoparlanti che erogano un suono potente e sempre equilibrato. La riproduzione musicale non manca di bassi corposi e toni alti setosi per un'esperienza finale sopra le righe.

Il microfono integrato è un valore aggiunto che permette all'utilizzatore di adoperare le cuffie anche in fase di chiamata. La voce viene recepita bene senza troppe difficoltà.

Altra features da non sottovalutare è la batteria che assicura ben 18 ore di riproduzione continua grazie alla custodia di ricarica. Gli auricolari in sé e per sé hanno un'autonomia di 4 ore complessive.

Sono degni di citazione, infine, i comandi tattili: le cuffie possono essere gestite attraverso semplici tap su una o sull'altra.

Puoi acquistare le wearable true wireless di Homscam su Amazon a soli 21,99€. Le spedizioni sono operate in 48 ore per coloro che posseggono un abbonamento Prime. In caso contrario sono gratuite ma effettuate in circa una settimana di tempo.

Attiva il coupon di 8€ per ottenere lo sconto, la promozione è valida fino al 24 maggio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable