Oltre alla Very Flash, HoMobile, second brand Vodafone, ha deciso di lanciare la sua Promo Flash a meno di 8 euro al mese.

HoMobile Promo Flash: i dettagli

La tariffa prevede 120 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e upload sulla Giga Network di Vodafone, minuti e SMS senza limiti verso qualsiasi numero di rete fissa o mobile. Il tutto a soli 7,99 euro ogni mese. L'offerta offre anche 4,4 Giga di internet da utilizzare in roaming in tutt'Europa.

La Promo Flash di ho.mobile è attivabile solo in portabilità da Iliad, Coop Voce, Poste Mobile, Fastweb, 1Mobile, Lyca Mobile, Spusu Italia, Feder Mobile, Rabona Mobile ed altri MVNO. Inoltre, nel canone mensile troviamo già inclusi i servizi extra come l'avviso di chiamata, SMS ho. chiamato ed il blocco dei servizi a contenuto.

Tale offerta last minute è disponibile solo fino al 22 Ottobre 2021 ed è valida solo per le richieste di cambio operatore. Non è possibile richiedere una nuova numerazione con quest'offerta.

Costi ed altro

La promo HoMobile disponibile per un periodo limitato di tempo ha un entry fee pari a 8,99 euro. In questa spesa è inclusa la SIM che prevede un costo di 0,99 euro e la prima ricarica pari a 8€. Inoltre, la spedizione della SIM Card è completamente gratuita.

