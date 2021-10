HoMobile Flash: winback con 120GB a 7,99€ mensili

HoMobile propone ora anche ad alcuni suoi ex clienti del virtuale di proprietà di Vodafone l'offerta Flash che abbiamo visto un paio di settimane fa.

HoMobile Flash: i dettagli

La promozione winback gode di 120 Giga di internet in 4G fino a 30 Mbps in download e upload sulla rete Vodafone, minuti illimitati verso tutti gli operatori fissi e mobili nazionali e SMS senza limiti e verso tutti. Tutto questo ad appena 7,99 euro al mese. La tariffa in questione comprende anche 4,4 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming.

Quest'offerta viene proposta tramite SMS, ecco il testo del messaggio:

120 Giga, minuti e sms illimitati verso tutti a soli 7.99 Euro al mese con costo di attivazione + SIM a soli 0.99 Euro? First reaction: ho.! No, non e’ un meme, ma la prima reazione alla scoperta della nuova offerta Flash di ho. Mobile, valida fino al 22 ottobre per clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e alcuni altri operatori virtuali. Scopri dettagli e costi di questa e delle altre offerte disponibili su: www.ho-mobile.it Non fartele scappare! Puoi gestire in qualsiasi momento i consensi andando nella sezione Privacy Policy sul nostro sito

Come scritto nel messaggio, tale tariffa è attivabile solo in portabilità fino al 22 Ottobre 2021.

Costi ed altro

Il costo iniziale ammonta a 8,99 euro una tantum. Questo ammontare corrisponde a 0,99 di SIM e 8 euro richiesti per la prima ricarica.