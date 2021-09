HoMobile con la sua Ciaho mette a disposizione oltre alle commissioni azzerate su Western Union anche un buono sconto Flixbus del 15%.

HoMobile Ciaho: i dettagli

La tariffa etnica che abbiamo già visto nei mesi scorsi offre minuti senza limiti verso tutti in Italia, SMS illimitati e verso tutti i gestori italiani, 300 minuti di chiamate verso l'Estero e ben 70 Giga di traffico dati in 4G su rete Vodafone fino a 30 Mbps sia in upload che in download. Il tutto a soli 9,99 euro ogni mese.

I minuti internazionali inclusi ogni mese sono validi verso questi Paesi: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile (solo fisso), Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Israele (solo fisso), Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria, Australia (solo fisso).

Inoltre, da oggi e fino al 31 Gennaio 2022 è possibile ricevere un voucher sconto del 15% per viaggiare con Flixbus. Con questa offerta etnica è sempre incluso anche l'azzeramento delle commissioni per trasferire denaro attraverso l'app Western Union.

Costi ed altro

L'offerta in questione è attivabile online con spedizione gratis. La SIM e il costo di attivazione ammontano a 9,99 euro. Questo costo si aggiunge ai 10 euro per la prima ricarica. La prima volta, dunque, bisognerà corrispondere un importo pari a 19,99€.

