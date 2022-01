HoMobile: 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99€

HoMobile continua con la sua promozione con 50 Giga, minuti e SMS illimitati a meno di 6 euro al mese disponibile ONLINE solo per chi richiede la portabilità da specifici gestori virtuali.

La tariffa del virtuale di proprietà di Vodafone offre un buon quantitativo di traffico internet ad un prezzo davvero molto interessante. Il tutto con la qualità della Giga Network dell'operatore rosso.

HoMobile: PROMO 50 Giga, minuti e SMS senza limiti

Questa offerta telefonica disponibile ONLINE e nei negozi autorizzati gode di 50GB di traffico dati in LTE bloccati a 30 Mbps in upload e download, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri di qualsiasi carrier italiano sia mobile che fisso e SMS sempre senza limiti e verso tutti gli operatori. Il tutto per soli 5,99 euro mensili. Inoltre, grazie ai nuovi accordi sul roaming troviamo anche 4 Giga di traffico internet in roaming da utilizzare ogni mese in tutta Europa.

L'offerta di questo MVNO è disponibile in portabilità da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile e Italia Power.

Con HoMobile, inoltre, non son presenti extra costi. Infatti, quando terminerete i Giga l'operatore bloccherà la vostra navigazione senza andare a consumo.

Inoltre, richiedendo il cambio operatore online dai virtuali che abbiamo visto poc'anzi è possibile decidere di provare il servizio per un mese e successivamente richiedere lo storno di tutti costi sostenuti.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto quest'oggi gode di Spedizione e Attivazione GRATIS. L'unico ammontare da corrispondere prevede 0,99 euro di costo SIM e 6 euro di ricarica. Il totale da pagare solo la prima volta è di 6,99 euro. Come da tradizione HoMobile, inoltre, non sono previsti vincoli di nessun tipo.