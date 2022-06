HomePod: in arrivo una nuova versione "maxi"

Sembra proprio che Apple abbia intenzione di lanciare un nuovo HomePod il prossimo anno; lo smart speaker in questione dovrebbe essere l’erede del “non troppo fortunato” modello uscito diversi anni fa in pochissimi mercati.

Questo dispositivo dovrebbe presentare uno schermo in cima in grado di segnalare notifiche, orario, traccia in ascolto e altre informazioni. Facciamo il punto su tutto quello che sappiamo.

HomePod (2023): tutto quello che c’è da sapere

Probabilmente, secondo quanto si legge, Apple lancerà un erede del primo HomePod originale nei mesi a venire; questo dovrebbe avere uno schermo touch in grado di supportare le interazioni, ma non solo. Mark Gurman ha detto, all’interno dell’ultima edizione di Power On, quali saranno le principali novità del device stesso.

Il giornalista di Bloomberg ha affermato che l’altoparlante intelligente avrà un design simile a quello lanciato diversi anni fa (ora fuori produzione); verrà commercializzato in tutto il mondo (come l’HomePod Mini) e godrà del medesimo chipset di Apple Watch Series 8, l’S8.

Il nome in codice di questo gadget è B620 e si vede che arriverà su più prodotti: orologi, smart speaker e non solo. Avrà uno schermo aggiornato, funzionalità inedite e potrebbe essere anche più grande del previsto.

Attenzione però: Gurman ha appena detto che il chip S8 sarà potente come l’S7, che a sua volta era identico in termini prestazionali al chip S6 del 2020. Per fare un po’ di chiarezza, HomePod Mini utilizza il chip S5 già visto in Apple Watch Series 5.

Anche l’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha corroborato l’ipotesi del debutto imminente del nuovo HomePod di grandi dimensioni. Precisamente, ha riferito che questo sarebbe arrivato a fine 2022 o nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Ha anche aggiunto di non aspettarci grandi novità o hardware innovativo.

