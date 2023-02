HomePod (2023): ecco com'è fatto all'interno (VIDEO)

Da pochissimi giorni è arrivato sul mercato il nuovo smart speaker di Apple, l’HomePod (2023) di seconda generazione. Grazie ad iFixit oggi possiamo conoscere tutti i segreti più particolari di questo prodotto. Il noto portale di teardown e smontaggi ha appena pubblicato un video su YouTube in cui illustra la componentistica interna del device.

Il modello di nuova generazione è molto simile al device uscito pochi anni fa; le differenze estetiche sono davvero poche, ma adesso abbiamo una struttura interna molto più riparabile. L’azienda ha utilizzato meno adesivi rispetto al primo prodotto e si nota che c’è meno colla, quindi è più facile aprirlo. iFixit ha dovuto comunque ricorrere ad utensili da taglio molto particolari.

HomePod (2023): uno sguardo alla sua struttura interna

C’è poco da dire; non ci sono grandi sorprese dentro questo HomePod. iFixit ha individuato il processore interno Apple S7, i LED che sono presenti sullo schermo posto sul versante superiore, il woofer centrale, la scheda dell’amplificatore, il dissipatore, i cinque tweeter per l’audio e l’alimentatore. That’s it.

Molto interessante poi lo sguardo al woofer interno; iFixit afferma che si muove quanto il volume non è al massimo e ciò si traduce in una qualità sonora ineccepibile. Non è un segreto che questo HomePod suoni molto bene.

Dove si trova poi il famigerato sensore per l’umidità e la temperatura? All’estremità del device, nella parte inferiore, precisamente, proprio dove si trova nell’HomePod mini.

Ad ogni modo, iFixit ha dichiarato che questo prodotto è molto facile da smontare, anche perché, come detto inizialmente, non vi è più molta colla adesiva, perciò la rimozione dei componenti avviene con semplicità.

