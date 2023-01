Apple presenta il nuovo HomePod (2023) e arriva anche da noi

Apple ha appena presentato il nuovo HomePod per il mercato internazionale. Dispone di un sound incredibile e di un’intelligenza straordinaria.

Poche ore fa l’OEM di Cupertino ha svelato la nuova iterazione dell’HomePod (la variante Classic per intenderci), uno speaker intelligente e potente che offre performance audio di ultima generazione con un design all’ultimo grido. Tutto il sistema viene coadiuvato dalla versatilità di Siri e c’è un audio computazionale evoluto per un’esperienza d’ascolto tutta nuova. C’è anche il supporto all’audio spaziale e da questo prodotto si potrà perfino comandare gli accessori domotici presenti nelle abitazioni. Si può già ordinare online e arriverà sugli scaffali nostrani a partire dal 3 febbraio. Riportiamo di seguito le parole di Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple:

“Sfruttando la nostra esperienza e le nostre innovazioni in ambito audio, il nuovo HomePod offre bassi ricchi e profondi, medi naturali, e alti chiari e cristallini. Grazie alla popolarità di HomePod mini abbiamo visto crescere l’interesse verso prestazioni acustiche ancora più potenti, possibili in un HomePod più grande. Siamo entusiasti di portare l’ultima generazione di HomePod a clienti in tutto il mondo.”

HomePod (2023): le caratteristiche

Partiamo dal design: tessuto a rete senza cuciture (riciclato al 100%), trasparente, con una superficie touch retroilluminata. Si sposa bene in qualsiasi ambiente e stanza e si può scegliere in due colorazioni: una bianca e una Midnight. In confezione c’è sin cavo intrecciato in tinta.

I woofer sono stati progettati ad hoc e il motore aziona il diaframma che ha una dimensione di 20 mm insieme ad un microfono con equalizzatore di bassi integrati e con cinque tweeted in array. Il chip interno è il SoC S7 che abbiamo già conosciuto in passato su Apple Watch.

HomePod riconosce le stanze in cui è allocato e riesce anche a capire se è rivolto contro una parente oppure no, così adatta il suono in base al contesto. C’è la piena compatibilità con Apple Music e si può utilizzare in stereo con un altro smart speaker così da creare un ambiente avvolgente e un’esperienza da Home Theater coinvolgente anche sfruttando la versatilità di Apple TV 4K (a proposito, lei si trova su Amazon a 169,00€). Tutti i gadget della mela lavorano in simultanea.

Dulcis in fundo, l’applicazione “Dov’è” (Find my) consente all’utente di individuare i propri device; con Siri si può chiedere allo speaker di segnalare dove si trova un determinato accessorio, ad esempio.

Comodissimo Siri che permette di creare “scene” con parole chiave “Buongiorno”, “Buonanotte” e così via. Per esempio, può azionare una macchina del caffè Lavazza smart (ad esempio) o alzare le tapparelle (se sono domotiche). Infine, c’è la compatibilità con il nuovo standard di Apple Matter. Tutte le comunicazioni della demotica saranno sicure e protette, oltre ad essere crittografie end-to-end.

HomePod è uno smart speaker attento all’ambiente, realizzato con 100% di oro riciclato nelle placcature, con 100% di terre rare riciclate e il packaging è fatto dal 96% di fibre e non vi sono più pellicole in plastica all’interno.

Costa 349,00€ da noi in Europa; si può preordinare oggi e arriverà sugli scaffali a partire dal prossimo 3 febbraio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.