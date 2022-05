Ho: Promo con 50 Giga in 4G a SOLI 5,99€ al mese

Ho, gestore virtuale di proprietà Vodafone, ha lanciato da diverse settimane la sua Promo con 50 Giga di internet a meno di 6 euro al mese. La costola dell’operatore rosso propone sempre diverse varianti economiche senza rinunciare alla qualità della Giga Network.

Tra poco vedremo questa promozione disponibile ONLINE solo richiedendo la portabilità da specifici virtuali.

Ho: PROMO con 50 Giga ad un PREZZO FOLLE!

La tariffa low-cost di Ho Mobile è davvero interessante sotto il rapporto qualità prezzo. La promo offre ben 50 Giga di internet in LTE con velocità bloccata a 30 Mbps sia in upload che in download su rete Vodafone, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri sia fissi che mobili e SMS illimitati e verso tutti. Il tutto per soli 5,99 euro mensili. Come abbiamo detto all’inizio, questa offerta è disponibile solo richiedendo la portabilità da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile ed Italia Power.

Questo ci fa capire che non è possibile in alcun modo richiedere l’attivazione di un nuovo numero con questa promozione oppure passare da un altro gestore non menzionato nella lista.

Nei 5,99 euro mensili troviamo anche ben 4 Giga di internet in roaming ed alcuni servizi gratuiti come il Riparti, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite 42121, l’SMS di reperibilità ho. chiamato, la navigazione in hotspot ed anche il trasferimento gratuito della chiamata. Come tutte le promo di questo virtuale anche in questo caso è completamente priva di vincoli.

Costi ed altro

L’offerta disponibile solo in portabilità da specifici MVNO non prevede costi di attivazione iniziali. L’unico corrispettivo da sostenere una tantum è quello relativo alla prima mensilità ed è pari a 6 euro.

