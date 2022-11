Ho: NUOVA PROMO 100GB a 6,99€

Ho ha deciso di rimpiazzare la sua vecchia tariffa a meno di 6 euro al mese con la Nuova Promo a 6,99 euro mensili. Vediamo dunque cosa comprende la tariffa del virtuale di Vodafone.

Ho: NUOVA PROMO BOMBA con 100GB a SOLI 6,99€

L’offerta telefonica uscita da qualche giorno prevede 100 Giga di traffico internet in 4G con velocità massima raggiungibile stanziata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi nazionali e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore. Tutto questo a 6,99 euro ogni mese.

Questa promozione è attivabile dallo stesso target di clienti che intendono passare da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, elimobile ed Italia Power.

La tariffa include anche ben 5,8 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming in tutta Euorpa. Le chiamate e gli SMS, invece, sono disponibili anche all’Estero senza limitazioni.

Giga in roaming a parte, la nuova promozione di Ho Mobile prevede anche l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite 42121, il servizio di reperibilità ho. chiamato, la navigazione tramite hotspot, il trasferimento di chiamata ed anche il servizio Riparti.

Costi ed altro

L’offerta telefonica a meno di 7 euro al mese è disponibile ONLINE solo in portabilità da specifici gestori senza costi iniziali relativi all’attivazione. Il costo iniziale è quindi pari a soli 7€. La spedizione, inoltre, è completamente gratuita.

