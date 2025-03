Ho Mobile: torna a sorpresa la richiestissima offerta da 5,99 euro

Fino al 28 marzo, i nuovi clienti di Ho Mobile avranno l’opportunità di attivare nuovamente l’offerta ricaricabile Ho 5,99 100GB, proposta al prezzo di 5,99 euro al mese.

Questa tariffa include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 100 GB di traffico internet in 4G, con una velocità massima di 60 Mbps in download. Per chiunque desiderasse una connessione ancora più veloce, è possibile aggiungere l’opzione Ho Il Turbo a 1,29 euro al mese o il programma Ho+ a 1,99 euro al mese, che abilitano l’accesso alla rete 5G con velocità fino a 2 Gbps in download.

Come attivare l’offerta Ho 5,99 100GB

Inizialmente lanciata a luglio 2024 e riproposta più volte per periodi limitati, l’offerta Ho 5,99 100GB è stata oggetto di alcune modifiche a partire dal 2025. In particolare, per i clienti provenienti da Fastweb, sono cambiati il costo di attivazione e l’obbligo di attivare il servizio di ricarica automatica. L’ultima volta che questa tariffa è stata disponibile risale al periodo tra il 10 febbraio e il 2 marzo scorso.

Per attivare l’offerta, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Ho Mobile o recarsi in uno dei punti vendita fisici aderenti. La promozione è aperta a tutti i nuovi clienti, sia con nuovo numero che tramite portabilità da qualsiasi operatore. Il costo di attivazione è in promozione a 2,99 euro invece di 29,90 euro, ma questa agevolazione non è valida per chi proviene da TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre o Very Mobile. In questi casi, il costo di attivazione rimane fissato a 29,90 euro, con l’obbligo di attivare la ricarica automatica per i pagamenti mensili.

L’offerta Ho 5,99 100GB rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un piano mobile economico ma ricco di dati, con la possibilità di migliorare ulteriormente l’esperienza di navigazione grazie alle opzioni aggiuntive per il 5G: maggiori informazioni su questa e su tutte le altre promozioni, come sempre, sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore.