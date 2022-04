Ho Mobile: soli 8,99€ per avere 100GB, PAZZESCO

Il second brand dell'operatore rosso, Ho Mobile, mette a disposizione di chi necessita di attivare una nuova SIM ben 100GB di navigazione internet in LTE ad un prezzo davvero favoloso!

La promo in questione è disponibile ONLINE con spedizione GRATIS. In pratica, pagherete solo il costo di attivazione.

Vediamo dunque la tariffa esclusiva per chi attiva una nuova numerazione con Ho.

Ho Mobile: PROMO con 100GB per NUOVI NUMERI

L'offerta telefonica offre 100 Giga di traffico internet in 4G sulla Giga Network di Vodafone con cap di velocità stanziata a 30 Mbps sia in upload che in download, minuti senza limiti di chiamate verso tutti gli operatori italiani sia per quanto concerne quelli mobili sia per i fissi e messaggi illimitati e verso qualsiasi carrier mobile. Tutto questo per soli 8,99 euro ogni mese con ricarica manuale sul credito telefonico della SIM. Per quanto concerne il roaming, i Giga messi a disposizione da HoMobile sono pari a 5,9GB, mentre, il traffico voce è utilizzabile senza limitazioni.

Questa promozione è valida sia ONLINE che nei negozi autorizzati alla vendita di ho.mobile ed è disponibile solamente per chi ha la necessità di attivare un nuova utenza. Non è infatti possibile richiedere la portabilità con questa promozione perché è pensata solo per i nuovi utenti che richiedono un nuovo numero.

Per richiedere la portabilità da altri gestori, però, esistono delle tariffe davvero molto interessanti che potete vedere seguendo questo link.

La promozione che abbiamo visto sinora offre anche alcuni extra come il Riparti, l'avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite 42121, l'SMS di reperibilità ho. chiamato, la navigazione in hotspot ed anche il trasferimento gratuito della chiamata.

Costi ed altro

HoMobile con 100 Giga per nuovi numeri è disponibile ONLINE corrispondendo un contributo iniziale pari a 18 euro totali. In pratica, oltre ai 9 euro della prima ricarica ci sono anche 9 euro di attivazione.