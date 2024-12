ho. Mobile rilancia ho. 5,99 con 100 Giga per questo Natale

Da oggi e fino al 27 dicembre, i nuovi clienti ho. Mobile potranno attivare l’offerta ho. 5,99 a 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione parte da 2,99 euro per chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Daily, PosteMobile e altri operatori virtuali, mentre per i clienti TIM, WindTre, Very Mobile e Vodafone l’attivazione costa 29,90 euro.

L’offerta ricaricabile ho. 5,99 include 100 Giga per navigare in rete, più minuti e SMS illimitati. Sono inoltre inclusi i servizi di navigazione in hotspot, l’avviso e il trasferimento di chiamata, insieme alle opzioni SMS ho. chiamato e ho. Riparti quando finisci i Giga. La promozione è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ho. Mobile.

Il ritorno dell’offerta ho. 5,99 di ho. Mobile

Si può definirla un vero e proprio cavallo di battaglia: il ritorno di ho. 5,99 a 5,99 euro al mese coincide tra le altre cose con uno dei migliori periodi dell’anno. Per quanto riguarda i 100 Giga per la navigazione sul web, vi confermiamo che sono disponibili sotto la rete 4G di Vodafone, con la possibilità di raggiungere una velocità massima in download pari a 60 Mbps.

La rete Vodafone offre una delle migliori coperture in tutto il Paese, quindi scegliendo ho. Mobile non si fa altro che ereditare la stessa infrastruttura. Inoltre, se si vuole provare la velocità della rete 5G, l’operatore virtuale di Vodafone offre l’opzione ho. il Turbo a 1,29 euro al mese: in questo caso, si può navigare fino a 2 Gbps.

Come accennato nell’introduzione, l’offerta ho. 5,99 sarà attivabile sul sito ufficiale di ho. Mobile fino al 27 dicembre. Il costo di attivazione è pari a 2,99 euro per i nuovi clienti ho. e per chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Daily, PosteMobile e altri operatori MVNO.