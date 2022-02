ho Mobile San Valentino: come ricevere una ricarica di 5 euro in omaggio

Fino al 14 febbraio 2022 tutti i nuovi clienti che attivano online un'offerta ho Mobile riceveranno una ricarica omaggio dal valore di 5 euro. Un'occasione imperdibile messa a disposizione grazie alla fantastica promozione di San Valentino “All you need is ho“. Scopriamo insieme come ricevere questo ottimo omaggio!

ho Mobile: la promo di San Valentino

Per tutti i nuovi clienti, ho Mobile ha riservato una promo di San Valentino davvero eccezionale. Fino al 14 febbraio attivando una delle offerte disponibili online avrai diritto a una ricarica omaggio dal valore di 5 euro al primo rinnovo. Ottenere questo regalo è facile e veloce.

Collegati al sito online di ho Mobile e scegli una delle tante offerte proposte nel caso tu voglia attivare una nuova numerazione o sfruttare una delle tariffe in portabilità. Una volta selezionata quella che desideri, durante l'acquisto, dovrai inserire il codice coupon “#SANVALENTINHO” quando ti verrà richiesto. Al primo rinnovo dell'offerta ti saranno accreditati 5 euro di ricarica omaggio sul tuo credito residuo.

Tutte le offerte disponibili

Scopriamo quindi quali sono le offerte disponibili e compatibili con la promozione di San Valentino messa a disposizione di ho Mobile per tutti i nuovi clienti fino al 14 febbraio 2022:

ho Mobile 150 Giga è l'offerta dedicata a chi proviene da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri operatori mobili virtuali. Il bundle, a soli 8,99 euro al mese, include: minuti e SMS illimitati, 150 Giga di traffico dati, costo di attivazione e SIM gratuiti;

è l'offerta dedicata a chi proviene da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri operatori mobili virtuali. Il bundle, a soli 8,99 euro al mese, include: minuti e SMS illimitati, 150 Giga di traffico dati, costo di attivazione e SIM gratuiti; ho Mobile 50 Giga è l'offerta dedicata a chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori. Il bundle, a soli 5,99 euro al mese, include: minuti e SMS illimitati, 50 Giga di traffico dati, costo di attivazione e SIM gratuiti. La versione che offre 70 Giga costa 7,99 euro al mese;

è l'offerta dedicata a chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori. Il bundle, a soli 5,99 euro al mese, include: minuti e SMS illimitati, 50 Giga di traffico dati, costo di attivazione e SIM gratuiti. La versione che offre costa 7,99 euro al mese; hoMobile 50 Giga è l'offerta dedicata a chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile. A 11,99 euro al mese include: minuti e SMS illimitati, 50 Giga di traffico dati, costo di attivazione 9 euro una tantum e SIM gratis. La versione che offre 70 Giga costa 13,99 euro al mese;

è l'offerta dedicata a chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile. A 11,99 euro al mese include: minuti e SMS illimitati, 50 Giga di traffico dati, costo di attivazione 9 euro una tantum e SIM gratis. La versione che offre costa 13,99 euro al mese; hoMobile 50 Giga è l'offerta dedicata a chi attiva un nuovo numero. A soli 6,99 euro al mese include: minuti e SMS illimitati, 50 Giga di traffico dati, costo di attivazione 9 euro una tantum e SIM gratis. La versione che offre 100 Giga costa 8,99 euro al mese.

Ricordiamo che per ricevere la ricarica omaggio dal valore di 5 euro è necessario inserire al momento dell'acquisto, quando richiesto, il codice coupon “#SANVALENTINHO“.