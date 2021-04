Ho Mobile ha reso disponibile nella giornata di oggi una nuova tariffa con 70 Giga dedicata per chi richiedere un nuovo numero ed anche per chi ha la necessità di cambiare operatore.

ho.mobile: nuova promo con 70 Giga

ho. 13,99 è la nuova promozione del virtuale di Vodafone che prevede 70 Giga di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS senza limiti al prezzo di 13,99 euro al mese. Grazie agli accordi sul roaming europeo sono a disposizione ben 7,7GB da utilizzare nei paesi membri dell’Unione Europea.

Quest’offerta è disponibile alla velocità massima di 30 Mbps in download e upload ed è attivabile in portabilità da TIM, WINDTRE, Very Mobile, Poste Mobile, Fastweb, Iliad, Coop Voce, Kena Mobile, Tiscali, Spusu Italia ed altri gestori. Come abbiamo già detto all’inizio, è anche possibile acquistare questa tariffa anche richiedendo una nuova numerazione.

Inoltre, anche ho. 13,99 offre la possibilità di avere Giga Illimitati gratuiti fino al 1 Maggio che vengono aggiunti al bundle dati mensile.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto sinora ha un costo iniziale di 9,99 euro una tantum. Questo contributo comprende 0,99€ di SIM e 9 euro di attivazione. Inoltre, all’entry fee va sommato l’ammontare dei 14 euro per il primo mese.

Con il completamento dell’acquisto online viene offerta la spedizione gratuita della scheda a casa.

Ho.

Tariffe