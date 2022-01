Ho Fioccano i Giga, PROMO BOMBA con 150GB a 8,99€

Con Ho i Giga Fioccano, nel vero senso della parola! La promozione proposta nel periodo natalizio continua ad essere attivabile ONLINE con 150 Giga di internet a meno di 9 euro al mese solo passando da determinati MVNO.

La tariffa in questione lanciata dal second brand di Vodafone offre un cospicuo quantitativo di internet ad un prezzo relativamente molto competitivo. Il tutto senza rinunciare alla qualità della rete dell'operatore rosso.

Ho Fioccano i Giga: ecco i dettagli della PROMO BOMBA

Questa tariffa Operator Attack, disponibile ONLINE e nei negozi autorizzati, offre ben 150 Giga di traffico internet in 4G sulla Giga Network di Vodafone alla velocità massima di 30 Mbps in upload e download, minuti senza limiti verso qualsiasi operatore mobile e fisso nazionale e SMS sempre illimitati e verso tutti i gestori. Tutto questo ad un prezzo davvero esclusivo. Stiamo parlando infatti di appena 8,99 euro ogni mese con rinnovo su credito residuo. oltre al bundle internet nazionale troviamo anche 5,9 Giga da utilizzare in roaming ogni mese su tutto il suolo europeo.

L'offerta vista finora è disponibile esclusivamente per i clienti che intendono passare ad Ho Mobile e che ora utilizzano un operatore virtuale. Tra i gestori compatibili con la promo troviamo Iliad,

Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile e Italia Power.

Questa tariffa include anche servizi extra come l'avviso di chiamata, il trasferimento della stessa, SMS ho. chiamato, la navigazione gratuita in hotspot e molti altri.

Costi ed altro

Attivare l'offerta è semplicissimo. Basta infatti collegarsi al sito e seguire le indicazioni. Per quanto concerne la spesa, è necessario corrispondere un totale di 9,99 euro una tantum che comprende la prima ricarica e il costo della SIM.