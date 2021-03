Oltre a Very, anche Ho Mobile decide di omaggiare i suoi clienti in occasione della Festa della Donna con una valanga di Giga gratis a disposizione fino al 1 Maggio 2021.

Ho: Giga in regalo per la Festa della Donna?

Oggi è una giornata fortunata per i clienti del virtuale di Vodafone, infatti, da questa mattina è disponibile gratuitamente la promo Giga Illimitati Per Te.

Questa promozione è dedicata sia ai già clienti che possiedono una SIM Ho Mobile sia a chi decide di diventare nuovo cliente. Le tariffe che attualmente possiamo attivare partono da una spesa di 5,99 euro al mese.

L’attivazione della Giga Illimitati Per Te avviene in maniera automatica, ovviamente per poter usufruire del bundle è necessario avere un credito residuo maggiore di 0 euro.

ho. Un regalo Giga per te. Ci sono cose che finiscono. E poi ci sono i tuoi Giga. A partire dall’8 Marzo 2021 fino al 1° Maggio 2021 regaliamo Giga illimitati a tutti i clienti ho. Mobile. L’attivazione è completamente automatica e gratuita. Assicurati solo che il tuo credito sia positivo e che la tua SIM sia attiva. I Giga illimitati sono validi solo sul territorio nazionale e si disattiveranno automaticamente dopo il 1° Maggio 2021 quando tornerai ad utilizzare quelli della tua offerta. Comunica in modo corretto e responsabile.

Ho.

Tariffe