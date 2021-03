VeryMobile ha deciso di celebrare la Festa della Donna riproponendo la promo Cashback per chi decide di cambiare operatore.

VeryMobile: un mese di promo gratis per la Festa della Donna?

Come abbiamo già detto all’inizio oggi non è un giorno come gli altri. In occasione della Festa della Donna, Very ha deciso di regalare un mese di ricarica omaggio pari al costo della propria offerta.

Le due tariffe dedicate all’iniziativa Cashback sono la Very 4,99 e la Very 4,99, disponibili solo per passaggi da Fastweb, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali ed altri operatori virtuali.

La prima offerta, Very 4,99, prevede minuti e SMS illimitati e 30GB di internet in 4G a meno di 5 euro mensili. All’estero è possibile utilizzare 2,80GB in roaming. La seconda promozione gode sempre di minuti e SMS senza limiti e 100GB di traffico dati in 4G a 6,99 euro al mese. Per questa sono disponibili 3,90GB di navigazione nel territorio europeo.

La promo Cashback viene presentata in bella mostra nel sito dell’operatore virtuale di WINDTRE ed è attivabile per tutti i clienti, anche per gli uomini. Ecco come viene promossa tale iniziativa:

Oggi ci tingiamo di rosa per celebrare le donne. In più regaliamo una ricarica omaggio pari al costo mensile dell’offerta a chi arriva da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri. Uomini inclusi!

Costi ed altro

Il contributo di entrata è pari a 5 euro. Il costo iniziale da corrispondere ammonta a 9,99 euro per la promo a 4,99 mensili, mentre, per la Very 6,99, vengono richiesti 11,99 euro totali. Entrambe le tariffe che abbiamo visto sinora offrono la spedizione gratuita della SIM.

