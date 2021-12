Ho 5,99: ecco la PROMO natalizia con 50GB a 5,99€

Per questa vigilia di Natale abbiamo deciso di parlarvi di un’interessante promo di Ho Mobile, gestore virtuale di Vodafone, denominata ho 5,99.

Tale offerta è rivolta ai clienti che utilizzano determinati gestori virtuali e vogliono cambiare operatore. La promozione è disponibile ONLINE con un canone mensile pari a soli 5,99 euro.

Ho Mobile: ecco la sua ho 5,99

Questa promozione del virtuale di proprietà dell’operatore rosso gode di 50 Giga di internet in 4G con prestazioni di velocità pari a 30 Mbps in upload e download sulla Giga Network di Vodafone, minuti senza limiti di chiamate verso tutti gli operatori fissi e mobili nazionali e SMS illimitati e verso qualsiasi gestore. Tutto questo ad un prezzo sbalorditivo di appena 5,99 euro ogni mese. Oltre al bundle disponibile in Italia, Ho Mobile, offre anche ben 4 Giga da utilizzare in roaming per i viaggi all’interno dell’Unione Europea.

Questa tariffa low-cost è valida solo in portabilità da Iliad, 1Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Spusu Italia, Lyca Mobile, Coop Voce, DIGI MOBIL, 1Mobile, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali ed altri MVNO.

L’offerta, inoltre, non prevede costi extra. Una volta terminati i Giga a disposizione, l’operatore virtuale in questione blocca anche la navigazione. È possibile, però, grazie al servizio Riparti rinnovare in anticipo l’offerta per avere di nuovo il traffico dati disponibile per un altro mese.

Nel costo mensile troviamo anche l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità SMS ho. chiamato, il trasferimento di chiamata e la navigazione in hotspot gratuita.

In questo periodo è disponibile anche un’iniziativa che prende il nome di Soddisfatti ho. Rimborsati. Questapermette di provare il servizio per 30 giorni e richiedere il rimborso in caso di non soddisfazione.

Costi ed altro

La promozione a meno di 6 euro al mese non ha vincoli di permanenza contrattuale. La spedizione della SIM e l’attivazione sono GRATUITE. L’unica spesa da sostenere la prima volta è di 6,99 euro. In questo ammontare troviamo 6 euro di ricarica iniziale e 0,99 euro di costo SIM.