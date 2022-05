HMA VPN è l'app da avere sempre su tutti i dispositivi

HMA VPN è l’applicazione perfetta per chi cerca il massimo della privacy online. Si tratta di un servizio top che contiene oltre 12 potenti funzionalità e strumenti per la sicurezza dei propri dispositivi e dei dati personali.

Solo per oggi attivi HMA VPN a soli 2,99 euro al mese, con tutto quanto ha da offrirti. Non otterrai solo una semplice VPN, ma la più grande rete al mondo. Conta più di 1040 server sparsi in oltre 290 posizioni in 210 Paesi di tutto il mondo.

L’aspetto interessante è che la sua applicazione è adatta a tutti, anche a chi non è esperto. La sua interfaccia utente garantisce facilità di attivazione in pochi e veloci click. Si tratta di un servizio davvero ottimale per tutta la famiglia.

Scopriamo insieme tutte le funzionalità offerte da HMA VPN a questo prezzo promozionale. Scegliere la massima protezione e la navigazione in totale anonimato ormai non è più un’opzione, ma si tratta di una vera e propria necessità.

HMA VPN: 12 funzionalità a un piccolo prezzo

Con soli 2,99 euro, attivando HMA VPN entro oggi, avrai a disposizione 12 importantissime funzionalità in grado di rendere streaming, acquisti online e navigazioni ultra sicuri. Scopriamole insieme e vediamo cosa ha da offrirci questa applicazione:

oltre 290 posizioni selezionabili in tutto il mondo;

selezionabili in tutto il mondo; protezione dei dati anche da HMA VPN stessa per evitare registrazioni;

dei dati anche da stessa per evitare registrazioni; server ultra veloci che funzionano a 20 Gbps;

che funzionano a 20 Gbps; protocollo OpenVPN per prestazioni veloci e trasparenti;

per prestazioni veloci e trasparenti; connessione ultrarapida ai server in un click;

ai server in un click; regole di connessione che garantiscono sicurezza anche quando passi da una rete all’altra;

di connessione che garantiscono sicurezza anche quando passi da una rete all’altra; indirizzo IP casuale per evitare i tracker;

per evitare i tracker; Kill Switch per il blocco della connessione quando la VPN si interrompe accidentalmente;

per il blocco della connessione quando la VPN si interrompe accidentalmente; Kill Switch Intelligente per avviare la VPN automaticamente e proteggerti;

per avviare la VPN automaticamente e proteggerti; DNS senza log ;

; protezione da violazioni IPv4 , IPv6 e DNS ;

, e ; test di velocità per trovare il server dalle prestazioni migliori.

Non perdere altro tempo e approfitta di questa offerta lampo. Ottieni oggi stesso HMA VPN a soli 2,99 euro al mese. Scegli la migliore VPN di sempre e accedi a tutte queste funzionalità con un piccolo prezzo.

