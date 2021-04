Hai sempre desiderato giocare ad Hitman 3? La Deluxe Edition per PlayStation 5 è in offerta su Amazon a soli 77,33€. Il ribasso del 14% corrisponde a uno sconto effettivo di 12,66€ che rende l’acquisto più conveniente.

Hitman 3 Deluxe Edition: cosa è compreso in questa verisone

Disponibile nella sua versione fisica, questa edizione Deluxe di Hitman 3 è perfetta per chi possiede la Standard Edition di PlayStation 5.

Comprendente una serie di contenuti digitali aggiuntivi, il titolo può essere giocato sia in modalità single player che multiplayer. Sono infatti presenti diverse modalità di gioco:

campagna;

bersagli elusivi;

escalation;

contratti.

Rientrante nella categoria dei videogiochi d’azione stealth, questo capitolo è la conclusione di una saga. La trama infatti recita:

L’agente 47 ritorna nei panni dello spietato assassino in HITMAN 3 per gli incarichi più importanti della sua intera Carriera. La morte attende. Goditi una libertà senza rivali e completa i tuoi obiettivi mentre il mondo del gioco reagisce a tutto ciò che fai. In HITMAN 3, la pluripremiata tecnologia glacier di I O i dà vita a un mondo di gioco tattile e immersivo che offre al giocatore rigiocabilità e scelte impareggiabili. da Amazon.com

Nella Deluxe edition sono presenti, in particolare contratti Escalation aggiuntivi, abiti e oggetti deluxe, la colonna sonora digitale e il libro digitale “Word of HITMAN”.

Il gioco è inoltre compatibile con la modalità VR, per poter usufruire di questa esperienza è però necessario il visore.

Puoi acquistare Hitman 3 Deluxe Edition in versione fisica per PlayStation 5 a soli 77,33€ su Amazon. Le spedizioni vengono operate in circa 48 ore se si è abbonati a Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite per chi effettua il primo acquisto su Amazon.

