Vuoi vivere questi giorni “natalizi” creando la giusta atmosfera per te, i tuoi amici o la tua famiglia? Ideali anche sottofondo di pranzi e cene, abbiamo trovato le Hit di Natale da ascoltare gratis su Amazon Music, incluso nell’abbonamento Prime. In questo modo puoi creare la tua playlist da riprodurre in qualsiasi occasione.

Si tratta delle migliori canzoni a tema, perfette per questo periodo di festività che ti accompagnerà fino al 6 gennaio 2025. Insomma, senza sforzi avrai la tua playlist perfetta e a tema, da ascoltare quando vuoi. Potrai sfoggiarla lasciando tutti i tuoi amici e parenti a bocca aperta.

Hit di Natale da ascoltare gratis

Ecco l’elenco completo con la Hit di Natale e tutti brani adatti a questo periodo natalizio, da ascoltare per vivere giorni magici e rilassanti a tema.

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey It’s Beginning to Look a Lot like Christmas – Michael Bublé Christmas Party – Francesca Michielin Feliz Navidad – José Feliciano Last Christmas – Wham! Under the Tree – Ed Sheeran Jingle Bell Rock – Bobby Helms Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Dean Martin Hallelujah – Pentatonix Santa Claus Is Coming To Town – Frank Sinatra & Seal Oh Happy Day – Sergio Sylvestre Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon & Yoko Ono Snowman – Sia Holly Jolly Christmas – Michael Bublé Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee Sleigh Ride – The Ronettes Christmas (Baby Please Come Home) – Robbie Williams feat. Bryan Adams Thank God It’s Christmas – Queen A natale puoi – Alicia Have Yourself A Merry Little Christmas – Sam Smith Christmas (Baby Please Come Home) – Annalisa Jingle Bells – Frank Sinatra Christmas Lights – Coldplay At Christmas – Kylie Minogue Deck The Hall – Nat King Cole Driving Home for Christmas – Mario Biondi Santa Claus Is Comin’ to Town – Bruce Springsteen Santa Tell Me – Ariana Grande Christmas Magic – Laufey The Christmas Song (Merry Christmas To You) – Nat King Cole We wish you a Merry Christmas – Coro I Piccoli Cantori di Milano Bianco Natale – Il Volo Blue Christmas – Elvis Presley What Christmas Means to Me – Gaia Cozy Little Christmas – Katy Perry Carol of the Bells – Isaac Cates & Ordained Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane) – Elvis Presley & Royal Philharmonic Orchestra This Is Christmas Time – Mario Biondi O Holy Night – Mariah Carey Tu scendi dalle stelle – Luciano Pavarotti The Prayer – Celine Dion & Andrea Bocelli One Wish (For Christmas) – Whitney Houston Baby, It’s Cold Outside – John Legend feat. Kelly Clarkson Adeste fideles – Laura Pausini feat. The Patrick Williams Orchestra Jingle Bells – Michael Bublé feat. The Puppini Sisters O Christmas Tree – Aretha Franklin Rockin’ Around The Christmas Tree – Justin Bieber Pastello Bianco (Xmas version) – Pinguini Tattici Nucleari Winter Wonderland – Tony Bennett & Lady Gaga Do They Know It’s Christmas? – Band Aid 30 Mistletoe – Justin Bieber I’ll Be Home for Christmas – Whitney Houston Happy Xmas (War Is Over) – Il Volo Night Before Christmas – Sam Smith Step Into Christmas – Elton John What Christmas Means to Me – John Legend feat. Stevie Wonder It’s the Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams Run Rudolph Run – Sheryl Crow Hello, Dolly! – Louis Armstrong Driving Home for Christmas – Chris Rea

Non ci resta che augurarti buon ascolto con le Hit di Natale, su Amazon Music Unlimited gratis 3 mesi.