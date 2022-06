Hisense, STREPITOSA smart TV 4K da 43" a prezzo REGALO (-40%)

Inutile girarci attorno: la smart TV Hisense da 43” con pannello 4K in offerta su Amazon con il 40% di sconto è l’unica televisione che dovresti prendere in considerazione in questo momento. Infatti, ad appena 244€, rappresenta un’occasione più unica che rara per mettere in salotto (o in qualsiasi altra stanza di casa) una smart TV che saprà garantirti ore e ore di intrattenimento con una qualità d’immagine incredibile.

Il pannello 4K della smart TV di Hisense supporta l’HDR e l’HDR10+ con neri profondi, bianchi brillanti e una buona calibrazione dei colori, mente la modalità gaming riduce al minimo l’input lag per darti la possibilità di giocare ai tuoi giochi preferiti e stracciare i tuoi amici.

La smart TV 4K da 43” di Hisense crolla su Amazon con il 40% di sconto

La smart TV si trasforma facilmente nel tuo hub interattivo preferito grazie alla perfetta integrazione con i migliori servizi di streaming del momento: guarda le tue serie TV e i tuoi film preferiti su Netflix, Prime Video, TIM Vision e molti altri direttamente in un unico posto e utilizzando un solo telecomando.

Inoltre, nonostante il prezzo economico, la smart TV di Hisense è una delle poche a integrare Amazon Alexa di default per controllare i programmi in riproduzione, rispondere alle tue domande e gestire tutti i dispositivi della smart home direttamente dalla TV.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’incredibile smart TV di Hisense fintanto che è in offerta su Amazon con il 40% di sconto. Tantissime persone l’hanno già acquistata e sono rimasti piacevolmente colpiti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e dal design minimal e curato che permette di abbinarla facilmente a qualsiasi tipologia di arredamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.