Hisense, smart TV Ultra HD 4K da 58" a prezzo RIDICOLO (-33% su eBay)

Sei un patito di cinema e ti stai guardando attorno alla ricerca di una occasione per acquistare una smart TV di alto livello in offerta? La bellissima smart TV Hisense Ultra HD 4K da 58” è in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre grazie allo sconto del 33% che la fa precipitare ad appena 367€.

A questo prezzo hai la certezza di ricevere a casa in pochissimo tempo una smart TV ideata per soddisfare tutte le tue necessità grazie a un pannello ad altissima risoluzione.

Smart TV Hisense Ultra HD 4K da 58” in offerta su eBay a prezzo ridicolo

Caratterizzata da un design di alto livello con cornici sottilissime e due piedini di appoggio molto stabili, la smart TV di Hisense ti offre un’alta qualità di immagini in ogni momento per farti sentire sempre al centro dell’azione. Il merito è anche della tecnologia HDR che valorizza le immagini espandendo il contrasto del televisore per colori più vividi, luminosi, profondi e brillanti.

Lo sconto a due cifre, inoltre, ti offre la possibilità di immergerti in una esperienza di ascolto coinvolgente grazie alla tecnologia DTS Studio Sound: si tratta di una funzione avanzata di audio surround che direziona i suoni per trasportarti al centro dell’azione attraverso gli altoparlanti integrati. Inoltre, la smart TV monta un OS moderno e snello che ti offre l’accesso a tantissime piattaforme di streaming tra cui Netflix e molte altre.

Acquista subito la smart TV Hisense da 58” fintanto che puoi usufruire dell’incredibile sconto del 33% di eBay; a questo prezzo ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze senza mai farti pentire dell’acquisto. Infine, ti ricordiamo che con PayPal hai la possibilità di acquistarla in 3 comode rate senza interessi e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.