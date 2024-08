Hisense Smart TV con 43" su pannello QLED per uno spettacolo visivo (299€)

Vuoi trasformare il tuo salotto in un cinema? Immergiti in un’esperienza visiva mozzafiato con una Smart TV di ultima generazione. Questo modello Hisense QLED 4K da 43″ offre immagini cristalline e non hai bisogno di essere un esperto di tecnologia per godertelo. Un vero e proprio centro di intrattenimento completo e ti faranno dimenticare di essere a casa.

Collegati su Amazon dove uno sconto incredibile del 25% ti attende. Con soli 299€ porti a casa questo gioiello e completi l’acquisto.

Le spedizioni? Sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smart TV QLED 4K da 43″: l’intrattenimento del futuro, oggi

Con una Smart TV come questa, hai tutto ciò che serve per trasformare le tue serate in esperienze senza eguali. Infatti ti basta questo televisore Hisense per goderti film, serie TV e giochi con una qualità d’immagine che ti lascia a bocca aperta.

Come vedi è un 43 pollici compatto ma non scende a compromessi. Con tecnologia QLED e risoluzione 4K, ogni dettaglio prende vita sullo schermo garantendoti una visione immersiva. Come lo controlli? Ovviamente con il sistema operativo VIDAA U6 e l’assistente vocale integrato (Amazon Alexa) che ti permettono di navigare tra le app e i contenuti con facilità.

Prima di svelarti tutte le sue funzionalità, ti faccio notare che questo TV supporta Dolby Vision e HDR10+ per colori vividi e contrasti profondi. Per i tuoi passatempi preferiti non manca all’appello la modalità Game Mode PRO Plus e la compatibilità con lativù 4K. Con tutte queste caratteristiche, non hai dubbi sulla sua versatilità.

Collegati subito su Amazon dove lo sconto del 25% ti permette di portare a casa il tuo Hisense 43″ QLED 4K a soli 299€. Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.