Hisense HVC6133W: aspirapolvere senza fili potente a costo MINI

Oggi su Amazon puoi acquistare l’aspirapolvere senza fili Hisense HVC6133W a soli 103 euro, invece che 159 euro, applicando il coupon in pagina. Con questa scopa elettrica la pulizia di casa non sarà mai stata così semplice.

Se fai presto dunque puoi avvalerti di un ribasso del 16%, più di un ulteriore sconto con il coupon, e quindi risparmiare ben 56 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.

Hisense HVC6133W: potente, silenzioso e maneggevole

Sono davvero molte le caratteristiche che rendono questo aspirapolvere elettrico un ottimo acquisto. Sicuramente è da sottolineare la sua versatilità che, grazie ai diversi accessori inclusi, ti permettono di aspirare su più superfici. Ad esempio sui tappeti, sui divani o sui sedili della macchina. Nonché nei posti più alti o stretti.

Ha una potente aspirazione e una turbo spazzola motorizzata in grado di raccogliere di tutto, dalla semplice polvere ai piccoli detriti, senza battere ciglio. Possiede anche un’illuminazione a LED che ti aiuterà a vedere lo sporco, senza tralasciare nulla. È semplice da svuotare e ha un’ottima autonomia di ben 45 minuti con una ricarica completa. Inoltre è molto silenzioso.

A questa cifra è un vero affare e per riuscire ad avvalerti dell’offerta devi essere veloce. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Hisense HVC6133W a soli 103 euro, invece che 159 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

