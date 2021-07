Sei in cerca di un nuovo televisore? Quello di Hisense è in super offerta su Amazon a soli 799,00€. Con un ribasso di 200,00€ risparmi una bella cifra e ti porti a casa una smart TV da sogno.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Hisense 65″ QLED: ecco perché la devi acquistare

Scegliere la giusta Smart TV non è semplice, ma se davanti ti trovi questa di Hisense ogni dubbio ti passa dalla mente. Moderna, completa di tutto e super efficiente in promozione è un acquisto imperdibile.

Con il suo pannello da 65 pollici ti guardi i contenuti preferiti come se fossi lì con i tuoi personaggi preferiti. È così grande e immersiva che ogni immagine sembra come vista dal vivo. Come mai? Grazie alla risoluzione Ultra HD 4K. In più la presenza dell'Upscaler rende qualsiasi trasmissione e video in risoluzione ottimizzata.

Al suo interno trovi tutte le applicazioni che più ti potrebbero interessare come Netflix, Amazon Prime Video, Youtube e molte altre ancora. Se non vuoi avviare i programmi con il telecomando richiami l'assistente vocale ed il gioco è fatto. Come è possibile? Sono integrati sia AmazonAlexa che Google Assistant per il massimo della comodità.

Ovviamente trattandosi di un modello di ultima generazione non ti devi preoccupare del DVBT2 perché già supportato così come lativù 4K.

Pronto all'acquisto? Ordina subito il tuo smart TV Hisense 65 pollici su Amazon a soli 799,00€. Le spedizioni sono effettuate in sole 48 ore per i membri Prime e gratuitamente per i clienti standard. In più se vuoi puoi pagarla a rate a Tasso Zero grazie a Confidis. Sceglilo come modalità di pagamento e risolvi ogni problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

