Hideo Kojima mostra il nuovo gioco con gli auguri di Natale?

Hideo Kojima trova sempre il modo di far parlare di sé, anche con dei semplici auguri di Natale.

Il noto sviluppatore giapponese ha voluto infatti augurare ai suoi fan di passare delle serene festività natalizie e lo ha fatto con una speciale cartolina digitale che potete vedere di seguito.

L'immagine, che è stata disegnata dallo storico collaboratore Yoji Shinkawa, raffigura tre personaggi attualmente sconosciuti: nessuno di loro è apparso infatti in un gioco realizzato da Kojima, lasciando partire le speculazioni sui suoi prossimi progetti.

Qual è il nuovo gioco di Hideo Kojima? Le ipotesi

Attualmente ci sono differenti indiscrezioni sul gioco o sui giochi futuri del papà di Metal Gear Solid. Si è parlato di un possibile sequel di Death Stranding, rumor corroborato dal fatto che Norman Reedus, l'attore che ha interpretato il protagonista nel primo episodio, ne ha suggerito più volte l'esistenza.

Pare però che Hideo Kojima sia particolarmente interessato al cloud gaming e in tal senso, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe firmato una lettera d'intenti con Microsoft per un progetto da sviluppare in esclusiva Xbox.

Poi, ci sono le ipotesi che solleticano lo spirito dei fan di vecchia data: si è detto in più di un'occasione che Kojima sarebbe coinvolto nel progetto di un reboot di Silent Hill, per riprendere la demo tecnica precedentemente realizzata e poi cancellata per Konami, nota come P.T..

Al riguardo del publisher giapponese, sembra che dopo la separazione burrascosa che ha portato all'indipendenza di Kojima Productions le parti si starebbero riavvicinando: l'obiettivo è coinvolgere nuovamente il game designer nella saga di Metal Gear Solid, supervisionando uno dei progetti in cantiere presso la compagnia, tra cui il remake del terzo storico episodio.

Tante voci, tante indiscrezioni: finora nessuna di queste è stata confermata ufficialmente. Naturale quando si tratta di un personaggio che ha fatto la storia dei videogiochi come Hideo Kojima. Si spera che nel 2022 potremo sapere finalmente qualcosa di più sul futuro dello sviluppatore nipponico e del suo team.