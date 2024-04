Helldivers 2 per PS5 è in SCONTO a 34€ su Amazon!

Helldivers 2 è uno dei titoli più in voga degli ultimi tempi. Uscito come un fulmine a ciel sereno, riesce a divertire milioni di giocatori grazie alla sua semplicità. E finalmente, potrai averlo anche tu! Grazie allo sconto del 15%, potrai prendere la versione PS5 a soli 34,99€!

Tutte le caratteristiche di Helldivers 2 per PS5

Preparati a indossare l’armatura di un Helldiver, difendendo il pianeta Super Earth in una lotta senza tregua contro orde di nemici alieni. Ogni scenario che affronterai è generato proceduralmente, rendendo ogni battaglia unica e imprevedibile, in un mondo di gioco che si espande e si evolve costantemente.

Il tutto e basato su battaglie che ti vedranno fronteggiare ondate di nemici alieni, armato fino ai denti con un arsenale devastante e veicoli potenti. Non sarai solo in questa lotta: potrai coordinare le tue azioni con altri giocatori in sessioni cooperative fino a 4 giocatori, dove la sinergia di abilità e equipaggiamento sarà cruciale per superare sfide sempre più ardue.

Helldivers 2 richiede anche un approccio strategico e profondo. Avrai la possibilità di scegliere tra diverse classi di Helldiver, ognuna con abilità e stili di gioco unici, che potrai personalizzare ulteriormente con un’ampia varietà di armi, armature e gadget. Il sistema di comando tattico ti permetterà di coordinare le tue azioni con i compagni di squadra, aumentando le possibilità di successo nelle missioni, anche se non sei in chat vocale.

Potrai esplorare un universo fantascientifico vasto, pieno di pianeti diversi con ecosistemi e nemici unici. Le missioni sono sempre più impegnative e diversificate, mettendo alla prova le tue abilità con nuove sfide e obiettivi. E con contenuti in continuo aggiornamento, ci saranno sempre nuove missioni, armi, nemici e classi da scoprire.

Insomma, con Helldivers 2 potrai divertirti per centinaia di ore con i tuoi amici e non. Prendi la versione PS5 a soli 34,99€!