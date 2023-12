HDD Portatile WD My Passport 4TB: prezzo WOW e lo ricevete prima di Natale!

Siete alla ricerca di più spazio di archiviazione possibile perché non vi basta mai e allo stesso tempo vi sentite più al sicuro con un dispositivo esterno? Allora il WD My Passport Portable HDD da 4TB rappresenta un’ottima scelta se volete avere tantissima memoria, buone prestazioni e un prezzo unico e raro. Oggi potreste pagarlo solo 125 euro invece di 166 euro grazie alla promozione di Amazon. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre per questo taglio di memoria e molto vicino al suo minimo storico.

HDD Portatile WD My Passport 4TB: caratteristiche tecniche

L’unità My Passport è uno storage portatile affidabile che vi dà la sicurezza e la libertà di cui avete bisogno per essere portato ovunque in qualsiasi condizione. Con un design elegantissimo che sta nel palmo di una mano, c’è abbastanza spazio per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti. L’unità My Passport dispone del software di backup per garantire che tutti i contenuti creati durante il vostro viaggio, come foto, video, musica e documenti, non vadano persi. È possibile configurarlo per un avvio automatico in base alle varie esigenze. Basta solo scegliere l’ora e la frequenza con cui eseguire il backup dei file importanti dal sistema all’unità My Passport.

La protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit integrata dell’unità My Passport aiutano a proteggere la vostra vita digitale: vi basta installare il software e impostare la password per attivare la protezione. Il tutto con una semplicità incredibile grazie all’assenza di configurazione e all’interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps) che permette di eseguire il backup di tutti i contenuti continuando a utilizzare l’unità.

Infine, l’unità è coperta da una garanzia limitata di 3 anni ed è certificato conforme agli standard di compatibilità di Google. Cosa state aspettando? Affrettatevi ad acquistarlo su Amazon per portarvelo a casa a soli 125 euro invece di 166 euro. Il prezzo, pagabile in comode rate a tasso zero con Cofidis, è molto vicino al suo minimo storico e con Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e potreste riceverlo prima di Natale se lo ordinate oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.