Disney+ e Marvel Studios vi invitano a una fuga inaspettata per le vacanze, svelando il trailer ufficiale e il teaser poster di Hawkeye, la nuova serie ambientata nella New York City del post blip. L’ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

Hawkeye: trailer e poster ufficiali

Ecco a voi il poster ufficiale:

Ed ecco a voi il trailer ufficiale:

Con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Hawkeye e Hailee Steinfeld in quelli di Kate Bishop, Hawkeye vede nel cast anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.

Ricordiamo che per prendere visione di tutti i contenuti presenti su Disney+ dovete sottoscrivere un abbonamento che può essere annullato in qualsiasi momento. Il suo costo è di 8,99 euro al mese o di 89,90 euro all'anno. Oltre a Disney+ avrete a disposizione tutti i contenuti di Star con tanto di parental control per evitare che i più piccoli possano erroneamente guardare qualche contenuto non consigliato alla loro età.

