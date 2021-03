Continua la scalata di Huawei AppGallery. Lo store ufficiale di app del colosso cinese cresce velocemente, arricchendosi quotidianamente di applicazioni di ogni tipo. Soprattutto, è in forte crescita il settore delle app finanziarie.

Per festeggiare gli importanti risultati ottenuti da AppGallery, e anche per celebrare un periodo bellissimo come quello dell’inizio della primavera, Huawei ha pensato di offrire agli utenti una serie di offerte decisamente interessanti.

Huawei: tantissime offerte di primavera

Una delle più interessanti riguarda certamente i nuovissimi auricolari Huawei Freebuds 4i, che adesso puoi avere a 89€ con in omaggio un Huawei Band 4, una custodia colorata (solo fino al 24 marzo) e 3 mesi di Huawei Music (fino al 25/05).

Ma non finisce qui, perché puoi anche portare a casa il nuovo WatchFit Elegant a 109€ con in omaggio la Smart Body Scale.

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, puoi invece approfittare delle offerte sui P40. P40 Pro lo porti a casa a 699€ invece di 1049,90€ mentre il lussuosissimo P40 Pro Plus – con in omaggio i FreeBuds Pro e la base di ricarica SuperCharge Wireless Charger – a 1199€, tutto compreso.

La chicca finale? Usando il codice sconto “A50OFF” prima di pagare il tuo smartphone, ottieni 50€ di sconto ulteriore.

Si tratta solo di una delle tantissime occasioni che puoi trovare sullo Store di Huawei, in occasione dei saldi di primavera. Le trovi tutte a questo indirizzo.

Smartphone