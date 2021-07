La base utenti di HarmonyOS 2.0 ha superato quota 40 milioni di utenti; stiamo parlando di ben 8 utenti che aggiornano il proprio device ogni secondo.

HarmonyOS cresce con un ritmo impressionante

Da quando Huawei ha lanciato il suo sistema operativo proprietario, HarmonyOS, per i suoi telefoni nel 2019, questo ha continuato a svilupparsi in maniera indipendente. A giugno, la seconda iterazione del software del colosso cinese, HarmonyOS 2.0, è stata inserita in molti dispositivi del marchio.

Nelle scorse ore però, la compagnia di Richard Yu ha confermato ufficialmente che il sistema operativo dell'azienda è installato su oltre 40 milioni di dispositivi.

Se non siete a conoscenza, il software si avviava su oltre 10 milioni di dispositivi in solo una settimana dal suo lancio. In un solo mese invece, si è avviato su oltre 25 milioni di telefoni Huawei. Ora, con il traguardo dei 40 milioni, HarmonyO ha raggiunto una posizione più elevata tra i s.o. presenti in circolazione.

A questo ritmo, il sistema operativo potrà presto competere – testa a testa – con altri prodotti software rivali (Android e iOS). Non di meno, la società ha anche aggiunto componenti open source al sistema (più di 400).

Oltre a questo, Huawei dovrebbe portare HarmonyOS 2 su tutti i suoi dispositivi. Alcuni dei telefoni premium che riceveranno l'aggiornamento dovrebbero essere: la serie Mate 40 di Huawei, la line-up P40, i telefoni Nova8, il MateX2 e il MatePad Pro.

Ieri è stato lanciata l'ammiraglia P50 con la stessa iterazione sw. Parlando delle sue specifiche, la gamma include la variante standard e la Pro con chipset Snapdragon 888 4G. Alcune unità sono anche alimentate da un SoC Kirin 9000 con un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di storage al seguito.

