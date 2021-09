La base utenti di HarmonyOS 2.0 di Huawei supera i 70 milioni di dispositivi ed è ancora in crescita. Di fatto, il costruttore cinese di Ren Zhengfei ha ha annunciato per la prima volta il lancio del suo software proprietario a giugno di quest'anno. Questo firmware dovrebbe essere utilizzato su motli dispositivi intelligenti che spaziano dagli smartphone ai gadget IoT.

HarmonyOS piace e l'adozione è da record

Il numero di utenti che hanno eseguito l'aggiornamento a HarmonyOS 2 ha superato i 10 milioni in una sola settimana. Ha raggiunto i 30 milioni in un solo mese e appena due mesi dopo il lancio, la tormentata società cinese ha rivelato che il sistema è presente su oltre 40 milioni di prodotti. La media è di 8 utenti che aggiornano un device ogni secondo.

Il gigante della tecnologia ha appena comunicato che la base attuale di utenti con a bordo HarmonyOS 2.0 ha superato i 70 milioni, il che significa che circa 30 milioni di utenti si sono uniti nel solo mese di agosto. A questo ritmo, ci aspettiamo che Huawei superi la soglia dei 100 milioni entro la fine dell'anno.

Inoltre, si dice che il sistema operativo personalizzato sia installato in circa 100 modelli diversi che vanno da smartphone, smartwatch, smart TV, tablet, router e altro ancora. Non di meno, è presente anche sui modelli Honor rilasciati prima della vendita del sub brand. Un'altra cosa è che la maggior parte dei clienti si trova in Cina, ma Huawei ha iniziato a distribuire HarmonyOS 2 anche nei Paesi extra-asiatici.

Voi avete già provato uno dei nuovi terminali Huawei? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la società sta depositando molti brevetti ma non ha ancora rilasciato alcun nuovo top di gamma o foldable dopo la presentazione del P50. Nonostante tutto, sembra che l'OEM cinese voglia investire ancora sui top di gamma.

