Harley-Davidson: arriva la bici elettrica S1 Mosh/Tribute

Un anno fa, Harley-Davidson ha annunciato che avrebbe lanciato la gamma di bici elettrica denominata Serial 1.

La società sta pianificando che entro la fine del 2021 venderà un numero “limitato” del suo modello di bici elettrica di ispirazione retrò, vale a dire la S1 Mosh/Tribute.

S1 Mosh/Tribute: dettagli

Il modello in vendita è la S1 Mosh/Tribute, che rende omaggio al “Serial Number One”, la motocicletta più antica di del famoso marchio e costruita nel lontano 1903. Questo primo ciclomotore aveva pneumatici bianchi, sella e impugnature in pelle, insieme ad un'elegante cornice nera con scritte dorate. Per celebrarla, l'S1 Mosh/Tribute presenterà una serie di somiglianze con il telaio nero, le gomme bianche, il sedile e l'impugnatura che saranno rilegati in pelle.

Inoltre, la bici avrà caratteristiche simili a Mosh/Cty, che è il modello entry level di Serial 1. Le specifiche includono, tra l'altro: una cinghia Gates Carbon Drive, il motore centrale Brose, freni a disco idraulici TRP, cavi e fili instradati internamente e illuminazione integrata. Segnaliamo anche che le ruote Schwalbe Super Moto X Bianchi sono esclusivi della Serial 1 e che la sella e le impugnature in pelle abbinate sono realizzate a mano da Brooks England.

S1 Mosh/Tribute sarà ovviamente costruita per gli appassionati e per chi ha un bel gruzzoletto da spendere (costa 5.999.00 dollari) e Aaron Frank, product manager di Harley-Davidson, ha dichiarato il modello sarà “il trampolino di lancio per la serie S1, che vedrà in futuro modelli di eBike Serial 1 ancora più esclusivi e altamente desiderabili“.

Al momento sono previste circa 650 unità per la produzione, metà per gli Stati Uniti e metà in Europa; le spedizioni e le consegne dovrebbero iniziare nel quarto trimestre di quest'anno.