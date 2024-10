Hard disk esterno 5TB a prezzo mai visto con le Offerte Prime

Se stai cercando un hard disk esterno affidabile e spazioso, il Western Digital My Passport da 5TB è una scelta ideale, soprattutto per chi ha necessità di liberare memoria sui propri dispositivi.

Spazio, velocità e robustezza: sono queste le parole chiave che descrivono al meglio l’hard disk esterno di WD e, grazie alla Festa delle Offerte Prime, è tuo ad un prezzo irripetibile. Fai ora il tuo acquisto sfruttando un vantaggioso sconto del 10% per ottenerlo con una spesa di appena 150 euro, invece dei normali 166 euro: difficile trovare di meglio ad un costo così basso.

Prezzo stracciato per l’hard disk esterno WD da 5TB

Questo hard disk esterno si distingue nella sua fascia di mercato per diverse ragioni. Prima di tutto, offre una quantità notevole di spazio d’archiviazione, pari a ben 5TB, sufficiente per conservare grandi quantità di file, foto, video e documenti. Inoltre, è perfetto per chi lavora o studia e si rileva un ottimo supporto per pianificare i backup.

Altri punti di forza sono la velocità e la robustezza. L’hard disk esterno WD è stato progettato per durare nel tempo, grazie ad un’ottima qualità costruttiva che include materiali davvero resistenti. Inoltre, è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui ovviamente i PC, e le copie dei dati avvengono ad una velocità incredibile per garantirti la massima efficienza.

Per quanto riguarda la sicurezza, Western Digital ha dotato il suo hard disk esterno di un sistema di crittografia hardware AES a 256 bit. Questo dettaglio tecnico è rilevante per chi tiene alla protezione dei dati sensibili, poiché garantisce che nessun estraneo possa accedere ai file senza autorizzazione.

L’hard disk esterno WD da 5TB è ora disponibile su Amazon ad un prezzo di appena 150 euro, ma ti conviene agire in fretta: aggiungilo subito al carrello perché la Festa delle Offerte Prime non durerà a lungo.