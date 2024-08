Hard disk esterno 4TB per Mac: nuovo minimo storico a 129€

L’hard disk esterno Western Digital My Passport da 4TB rappresenta una soluzione ideale per chi desidera aumentare lo spazio di archiviazione sul proprio Mac. Questo dispositivo è robusto, performante ed affidabile, assicurando prestazioni elevate in ogni contesto. Inoltre, garantisce una protezione avanzata dei dati grazie al sistema di crittografia.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: fai ora l’acquisto su Amazon ed usufruisci di uno sconto speciale del 4%, ottenendo l’hard disk esterno WD a soli 129 euro.

Hard disk esterno WD da 4TB a prezzo stracciato

Questo consigliatissimo hard disk esterno Western Digital è perfetto per chi utilizza dispositivi Mac, consentendo di trasferire con elevata velocità foto, video, documenti e musica. Ottima soluzione anche per effettuare backup automatici con il software Time Machine. Grazie ai cavi USB C e USB A inclusi, l’hard disk esterno è compatibile anche con i terminali Apple meno recenti. La sicurezza dei dati è garantita dalla possibilità di protezione tramite password, con crittografia hardware AES a 256 bit.

Non perdere tempo, le scorte sono limitate! Metti ora nel carrello l’hard disk esterno Western Digital My Passport da 4TB per Mac al prezzo più conveniente di sempre: lo riceverai a casa con consegna gratis nel giro di pochissimi giorni.