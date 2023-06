Hard Disk Esterno 4TB a soli 79€ su eBay: PURA FOLLIA

Hai bisogno di più spazio di archiviazione? Nessun problema, c’è l’Hard Disk Esterno 4TB Seagate autoalimentato, nato per offrirti quello di cui hai bisogno. Oggi lo acquisti su eBay a un prezzo incredibilmente folle. Mettilo subito nel carrello a soli 79,99 euro. Sei rimasto senza parole, vero? Aspetta di scoprire che hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo che preferisci.

Inoltre, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. In questo modo puoi dividere l’importo di questo ordine da soli 26,66 euro al mese con prima rata al momento del check out e restanti lo stesso giorno dei due mesi appena successivi. Non perdere altro tempo, le scorte stanno andando a ruba e presto l’offerta terminerà in sold out.

Hard Disk Esterno 4TB Seagate: un sogno per la tua archiviazione mobile

L’Hard Disk Esterno 4TB Seagate è un’ottima soluzione quando devi risolvere un problema di archiviazione. Con 4000GB a tua disposizione, questo dispositivo offre tanto spazio per ampliare la memoria interna del tuo computer. Dotato di porta USB 3.0, è autoalimentato e non necessita di software per il funzionamento. Plug & Play, ti basterà collegarlo al tuo laptop o desktop e in un attimo avrai accesso.

Acquistalo ora a soli 79,99 euro e goditi tutta la qualità offerta da Seagate. Leggero, intuitivo e resistente. Questo è il compagno ideale per lavoro, scuola e intrattenimento. Grazie a eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.