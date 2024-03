Hard disk esterno 2TB: un AFFARE da non perdere ad appena 74€

L’eccellente hard disk esterno Western Digital Elements offre una memoria interna pari a 2TB su cui salvare migliaia di file, anche di grandi dimensioni, che potrai utilizzare dovunque. La sua costruzione di ottima qualità, l’incredibile velocità in fase di lavoro e la forma compatta che ne facilita la portabilità lo rendono un dispositivo difficile da eguagliare con una spesa tanto ridotta.

Cogli al volo quest’opportunità, prima che la promozione giunga al termine: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 38%, l’hard disk esterno potrà essere tuo ad un prezzo di appena 74 euro invece di 120 euro.

Crollo di prezzo per l’hard disk esterno ‎WD da 2TB

Il dispositivo non ha bisogno di configurazioni: sarà sufficiente collegarlo a PC o laptop per iniziare da subito a copiare i tuoi file, documenti e contenuti multimediali sulla memoria interna da 2TB. Massima velocità in fase di trasferimento dei dati, grazie alla porta USB 3.0 perfettamente compatibile anche con lo standard 2.0.

L’hard disk portatile Western Digital Elements risulta estremamente compatto e leggero, con dimensioni pari ad 11,1 x 8,2 x 2,1 cm ed un peso di appena 230 grammi. Il supporto ideale per liberare spazio sul tuo computer ed anche per pianificare tutte le operazioni di backup.

Agisci in fretta, prima che le unità a disposizione finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo hard disk esterno Western Digital Elements da 2TB: risparmierai oltre 45 euro ed arriverà a casa prestissimo con consegna gratis.