Hard Disk Esterno 1TB Toshiba: da soli 13€ Tasso Zero su eBay

Aumenta spazio di archiviazione ai tuoi dispositivi grazie all’ottimo e veloce Hard Disk Esterno 1TB di Toshiba. Qualità e risparmio oggi vanno a braccetto grazie a eBay. Acquistalo subito in 3 rate tasso zero da soli 13,33 euro al mese. Un ottimo risparmio per questo incredibile storage da 1000GB sempre pronto all’uso, comodo da portare sempre con te e multidispositivo.

Potrai pagare in comode rate senza interessi semplicemente selezionando PayPal come metodo di pagamento. Una volta indirizzato momentaneamente sulla pagina di pagamento devi scegliere l’opzione “Paga in 3 Rate“. In pochissimi click ottieni un mini finanziamento senza problemi. Inoltre, grazie a eBay, non solo risparmi sul prezzo, ma hai anche la consegna gratuita inclusa.

Hard Disk Esterno 1TB Toshiba: che tecnologia spettacolare!

Con un Hard Disk Esterno 1TB Canvio Basics di Toshiba hai tutta la tecnologia per trasferire e usufruire dei tuoi dati in modo veloce e stabile. Con una connettività USB 3.0 hai velocità e sicurezza. Inoltre, essendo autoalimentato e Plug & Play, lo colleghi ai tuoi dispositivi ed è subito pronto all’uso senza dover installare particolari e specifici software. Su eBay trovi in super offerta anche la versione da 2TB.

Acquistalo ora in 3 rate tasso zero da soli 13,33 euro al mese. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.