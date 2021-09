Halo View ufficiale: il nuovo smartband di Amazon è completissimo

Dopo il primo smartband, Amazon è pronta a introdurre il secondo: Halo View è ufficiale e porta uno schermo AMOLED dove non c'era. Un device da usare in abbinata al servizio in abbonamento Halo, pronto ad accompagnare in un percorso che mira al miglioramento quotidiano del benessere psicofisico. Con questi servizi, è uno dei wearable più completi che ci siano in circolazione.

Amazon Halo View ufficiale: i dettagli

Con il suo nuovo braccialetto intelligente, il colosso dell'e-commerce introduce l'esperienza d'uso di un display (un ottimo AMOLED), assente sulla prima versione. In questo modo, usufruire di tutto il potenziale del pacchetto di servizi “Halo” è molto più semplice.

Tutti i dati sono adesso a portata di polso e rapidamente controllabili con un colpo d'occhio allo schermo. Sotto il punto di vista dei sensori, i principali sono due: un sensore per il battito cardiaco (in grado anche di stimare il livello di ossigeno nel sangue e la temperatura della pelle) e un accelerometro, che ti permette di tenere traccia dell'attività quotidiana.

Come anticipato in apertura, il nuovo smartband non è altro che l'hardware essenziale per sfruttare i servizi del programma in abbonamento “Halo”. Attualmente non disponibile in Italia, si tratta di un insieme di strumenti, che permette all'utente di essere guidato attraverso un percorso per migliorare le proprie abitudini quotidiane. Allenamento, nutrizione e serenità psicologica come base per il proprio benessere. Allas suite di servizi , si aggiungono “Fitness” e “Nutrition”. La prima novità, naturalmente, riguarda l'implementazione di nuovi workout a disposizione degli utenti. La seconda, naturalmente, si focalizza sull'alimentazione.

Per il momento, è noto che il nuovo Halo View di Amazon sarà in vendita negli States al prezzo di 79,99$. Non sappiamo se e quando sbarcherà in Italia, ma bisogna tenere conto di un dettaglio fondamentale: il primo smartband del colosso dell'e-commerce non è mai arrivato.